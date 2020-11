Prandelli su Commisso: “Va ascoltato. Il suo progetto può far sognare i tifosi”

Durante la conferenza stampa di oggi, Cesare Prandelli ha risposto anche ad una domanda inerente le dichiarazioni di Commisso che hanno fatto discutere a più livelli:

Ho sempre sostenuto che quando parla un presidente bisogna ascoltarlo e non commentarlo. Se lui ha detto determinate cose è perchè ha una cultura diversa dalla nostra e dovremmo riflettere, lui ripete sempre che non sopporta le bugie. Il tifoso deve pensare che la società ha sta progettando il futuro e sta facendo investimenti importanti nel centro sportivo e nel tentativo di costruire uno stadio, teniamoci stretto uno così e lo dico da tifoso. Poi è chiaro che conta il presente e la partita di domani, ma si può sognare in grande.