Prandelli: “Preso gol per un millimetro, non ci gira bene. Kokorin? Serve pazienza”

Nel post partita di Fiorentina-Roma, ai microfoni di Sky Sport il tecnico viola Cesare Prandelli ha analizzato la sconfitta arrivata nel finale contro i giallorossi: “Cosa non sta funzionando? Abbiamo preso gol per un millimetro, è già il terzo… Abbiamo fatto una partita gagliarda, non meritavamo di perdere perché affrontavamo una squadra di talento. Dobbiamo avere piu attenzione nel finale, è la terza partita che non meritavamo di perdere ma non dobbiamo piangerci addosso: il nostro campionato è questo, dobbiamo prendere ciò di buono che abbiamo fatto. Peccato per Igor e Castrovilli, Pulgar ha chiesto il cambio, non ci sta girando bene. Kokorin? Serve pazienza, dobbiamo abbassare le aspettative e farlo adattare al calcio italiano. Ribery ha chiesto il cambio? No, l’ho dovuto sostituire quando ho dovuto togliere Pulgar. Ha detto che avrebbe retto qualche altro minuto, ma il cambio è stato inevitabile quando si è fatto male Pulgar”.

Sulle difficoltà di classifica e non solo: “Siamo consapevoli che dovremo lottare, ma sono ottimista. Le qualità non le ha solo Ribery, lui ha qualità e gli altri dovranno lavorare più in maniera operaia. Dobbiamo migliorare, anche Castrovilli”.

