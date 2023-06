Prandelli: “Italiano deve rimanere anche per se stesso, vi spiego”

Cosa provo nel guardare la Fiorentina?

"Ho un rapporto strano quando guardo la Fiorentina, perché inizio a guardarla e se domina e continuo, altrimenti se va in difficoltà non riesco. Fortunatamente in questi ultimi anni sta facendo bene, quindi sono contento".

Sulla stagione della Fiorentina?

"Italiano nel secondo anno ha dimostrato una continuità di gioco e il terzo anno sarà ancora qualcosa di meglio, perché ci sarà una base e chi arriva saprà cosa fare".

Rabbia della città se non si vince domani?

"Intanto c'è una finale da giocare e pensiamo a fare bene quella partita. Tutto quello che succederà, per me resta una stagione importante, perché sei arrivato in due finali e in campionato hai lottato per arrivare in Europa".

Futuro Italiano?

"Per me non sarà importante che resti solo per Firenze, ma anche per lui. Sarebbe per lui fondamentale ricominciare una stagione dopo due anni fatti bene. Da ragazzino aveva già molta personalità in mezzo al campo. È sempre stato curioso e questo ha dato il là a quello che sta facendo adesso".