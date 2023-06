Soucek rivela: “La Fiorentina mi voleva, ma…”

"Sarà speciale per me disputare questa finale a Praga e cercare di vincere. Ci hanno dato nello spogliatoio dello Slavia Praga, dove mi sono cambiato per tanti anni. E' stato un lungo percorso e adesso vogliamo riuscire ad alzare il trofeo. Ci saranno tanti tifosi qui anche senza biglietti, sono straordinari e vogliamo regalare loro una gioia. L'interesse della Fiorentina di qualche anno fa (domanda di VN)? Ammetto che ciò accadde 6 mesi prima che arrivassi al West Ham, è stato un grande onore per me essere nel mirino della Fiorentina ma scelsi di rimanere allo Slavia Praga per disputare la Champions League con quella maglia. E poi arrivò la chiamata del West Ham".