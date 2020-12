Prandelli in sala stampa: “I cambi? Non sono deluso. Se pensiamo che Montiel possa risolvere i problemi…”

Cesare Prandelli ha preso la parola nella pancia del Franchi dopo la sfida con il Genoa:

“Amrabat deve trovare la giusta posizione, deve essere più ordinato e proiettare la sua potenza in avanti e non indietro. Perdere sarebbe stata una beffa, vorrei rivedere il gol di Bonaventura, nessuno del Genoa ha protestato. A me da lontano non sembrava fallo. Borja? Ha un piede gonfio come un melone… Non sono deluso dai cambi che ho effettuato, i giocatori stavano facendo bene ma cambiando spesso si crea freschezza. Ne rifarò. Montiel? E’ un ragazzino, lasciamolo tranquillo. Se pensiamo sia lui a poter risolvere i nostri problemi, siamo fuori strada”.

