PAGELLE VN: Ribery un fantasma, male Amrabat. Biraghi l’ultimo ad arrendersi. I cambi di Prandelli…

BIRAGHI 7: Bloccato in difesa in avvio, quando finalmente inizia a spingere, dai suoi piedi nascono cross interessanti. Al bacio il traversone per Vlahovic al 40′. Nella ripresa è un’ala aggiunta, tra i più vivaci. E dai suoi piedi nasce l’azione del pareggio.

RIBERY 4,5: Parte al fianco di Vlahovic, con licenza di allargarsi. Ma è completamente piantato e perde praticamente ogni pallone. Alla mezzora riceve un ottimo suggerimento da Castrovilli, tenta la conclusione al volo e manda alto. Secondo tempo sugli stessi ritmi (bassissimi), sta diventando un problema.

