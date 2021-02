Prandelli: “In difficoltà a commentare, troppo frenetici. I cambi? La squadra stava giocando…”

Cesare Prandelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine di Sampdoria-Fiorentina:

Sono in difficoltà a commentare questa partita. Ero arrabbiato già sul pareggio, figurarsi uscendo dal campo sconfitti. Abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio tante volte. Siamo troppo frenetici in area di rigore avversaria. La realtà è questa e dobbiamo fare ancora di più per fare punti. Stiamo lavorando per migliorare la mentalità, da un punto di vista tattico e della personalità. Non dobbiamo demoralizzarci, continuare così ed essere meno frenetici in area di rigore avversaria. Errore di Dragowski? Sul goal di Keita non posso commentare, non l’ho rivisto ancora. Certo lì non ci si può abbassare. Vlahovic ha grandi margini di miglioramento perché ha grande voglia di migliorare durante la settimana, deve avere grande equilibrio, insieme all’esuberanza. I cambi tardivi? Non penso fosse l’82°, ma la squadra stava giocando bene. Poi ho dovuto cambiare modulo e siamo andati a determinare delle occasioni. Più per il caos generato che per la manovra.