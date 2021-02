Bonaventura: “Non meritavamo la sconfitta, nello spogliatoio c’è rammarico”

Giacomo “Jack” Bonaventura è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per commentare la sconfitta con la Sampdoria:

Oggi è mancato sfruttare le occasioni create in tante circostanze. Abbiamo sofferto poco e creato molto di più della Samp. Siamo tutti dispiaciuti, c’è tanta delusione. Non può esserci soddisfazione per il risultato negativo. Il risultato non è quello che meritavamo, ma non è una gara da buttare. Oggi c’è rammarico. Castrovilli? Ha buone qualità, deve giocare e lavorare duro. Può fare una grande carriera, ma ha bisogno di crescere. Somiglianze? Per certi versi sì, ma deve continuare a migliorare per esprimere il suo potenziale a pieno. Ribery? Franck per noi è importantissimo, speriamo di recuperarlo presto. Il Milan? Sta facendo benissimo, non ho rimpianti perché ho dato tutto quello che avevo. Gli auguro il meglio perché sono un bel gruppo.