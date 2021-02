Ranieri: “Vittoria importante e difficile. Bravi a soffrire nel finale “

Claudio Ranieri ha parlato dal “Ferraris”, ai microfoni di Sky Sport, al termine di Sampdoria-Fiorentina:

Valore di questa vittoria: Molto importante per la situazione diffciile della Fiorentina. Buon per me avere una rosa ampia e di qualità a disposizione con Candreva, Quagliarella ed Ekdal. Primo tempo molto tattico, nel secondo ho attinto alla qualità della panchina. Poi siamo stati bravi a soffrire. Dobbiamo arrivare ai 40 punti, piano piano la squadra deve migliorare di personalità. Non dobbiamo caricare la squadra di troppa responsabilità, ho sempre detto che voglio vincere e questo cerco di trasmettere ai miei giocatori. Il goal è qualità e bravura dei calciatori. L’allenatore conta poco, ha la soddisfazione di avere una buona squadra, grazie alla società Quagliarella? Fabio non dimostra gli anni che ha. È sempre positivo e voglioso, è un simbolo per tutti i nostri giovani.