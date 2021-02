Le pagelle di Sampdoria-Fiorentina 2-1: la difesa viola fa acqua, Vlahovic ci prova ma è solo. Si salva Pulgar

PULGAR 6.5: Migliore in campo della Fiorentina, che sia la prestazione della rinascita. Vogliamo premiarlo, anche visto il difficile periodo che ha passato, dopo una partita dove ha giostrato benissimo a centrocampo, annullando Adrien Silva. Prezioso sia in costruzione che nel recuperare palloni, dalla sua punizione nasce il momentaneo pareggio viola.

DRAGOWSKI 5: Pomeriggio terribile per il portierone polacco, solitamente tra i migliori in campo. Sbaglia completamente l’uscita in occasione del gol di Keita, spalancando la porta. Decisamente in ritardo sul gol di Quagliarella, che sembrava parabile. Lento nel buttarsi, anche se coperto da Pezzella.