Prandelli: “Ieri sera ha vinto la Curva Fiesole. La partita? Juventus fortunata”

"Ieri ci sono stati solo dei vincitori, ovvero l'anima della Fiesole che è andata ad aiutare le persone alluvionate. Sono da applaudire, è stato un messaggio di grande umanità. Le istituzioni invece hanno dato un cattivo segnale. Ieri hanno vinto i tifosi. Inutile, a mio avviso, parlare della partita. È chiaro, poi, che deve andare avanti tutto, ma non sempre, non in queste occasioni. Anche nei drammi, comunque, i fiorentini riescono a trovare aggregazione e messaggi straordinari. Il campo? I giocatori hanno percepito un'atmosfera diversa. Se sai che a 5 chilometri ci sono persone che soffrono, la tua testa non la puoi fermare. La mente era lì. Se devi giocare e sei costretto poi giochi, ma la testa non può essere concentrata. La partita? La Juventus è stata fortunata a difendere bene. In questi casi bastano degli episodi".