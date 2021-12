Pradè: “Vlahovic discorso chiuso? Nel calcio queste risposte non si possono dare”

Le parole del ds viola dal Gran Galà del Calcio, dove è stato premiato con un riconoscimento alla carriera

Redazione VN

Il ds viola Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb:

"Dobbiamo continuare su questa strada e capire quali sono le esigenze per migliorarci ancora. Italiano è stata una scelta giusta e condivisa che in questa momento ci sta dando ragione, non per i risultati ma per ricreare entusiasmo e senso di appartenenza che erano venuti meno. In questo biennio la prima sofferenza è stata di Commisso, la seconda di Barone e la terza la mia perché mi sentivo fortemente responsabile della situazione. Non ho nessun tipo di rivincita, sono solo contento per i ragazzi".

Poi ha aggiunto su Vlahovic e sul mercato: "Il discorso legato a Dusan è particolarissimo, quello che posso dire è che noi ce l'abbiamo messa tutta e da parte nostra c'è massima disponibilità. Abbiamo offerto un contratto che la Fiorentina non aveva mai fatto a nessun giocatore, nemmeno a Batistuta. Discorso chiuso? Non lo so dire, è una domanda troppo secca, nel calcio queste risposte non si possono dare, perché non si sanno. Il ragazzo in questo momento di sta comportando in maniera professionale e sta facendo benissimo, siamo contenti di questo.

Ikoné? Il mercato apre il 3 gennaio e lui è un giocatore del Lille, è forte, ma non posso dire altro. Vice Vlahovic? Siamo a buon punto per tante cose che possono essere utili alla squadra, ma in questo momento posso dire che dobbiamo giocare una partita importantissima a Verona e che siamo contenti dei giocatori che abbiamo".