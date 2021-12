Dusan Vlahovic e l’esempio di Passarella e… Brady

Il commento prende in esame l'atteggiamento estremamente positivo di Vlahovic ricordando due esempi illustri del passato.

Certo, se non avesse segnato 16 reti in questo campionato e non fosse il capocannoniere della Serie A forse il prossimo addio avrebbe pesato di meno nel cuore dei fiorentini, ma non tanto di meno. E’ l’esempio che sta dando, è l’attaccamento, come si dice ora il senso di appartenenza alla maglia che ha conquistato tutti. Contro il Sassuolo, quando Italiano (sbagliando) lo ha tolto prima della fine, si è arrabbiato di brutto. Voleva restare in campo per vincere la partita, non si accontentava del pareggio raggiunto anche con un suo gol. Fra sei mesi non sarà più un giocatore della Fiorentina e potrebbe serenamente infischiarsene se quel giorno la sua ex squadra sarà in Europa, oppure no. Potrebbe, ma non lo fa. Anzi, si comporta esattamente al contrario. Oggi Vlahovic è dentro la Fiorentina perfino più di quanto lo era prima dell’annuncio di Commisso, la sente sua, la scuote quando sonnecchia, la esalta quando attacca.