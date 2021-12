VN – Avanti tutta per il riscatto di Torreira, i dettagli

Proseguono i contatti tra la Fiorentina e il procuratore di Torreira, c'è la voglia comune di proseguire insieme

Dopo un inserimento graduale, Lucas Torreira è ormai diventato un pilastro imprescindibile della Fiorentina. La prestazione monstre di ieri è solo l'ultima di una bella serie e i viola stanno già lavorando al riscatto definitivo del cartellino. In estate fu siglato un accordo per un prestito con diritto di riscatto con l'Arsenal, diritto che i dirigenti vogliono esercitare. Secondo quanto raccolto da Violanews.com Pablo Bentancur, procuratore di Torreira, era in Italia nei giorni scorsi e ha portato avanti i contatti con la Fiorentina dopo l'incontro di novembre. La volontà è comune perchè il centrocampista uruguaiano vuole restare a Firenze e il club viola vuole trattenerlo. Già previsto un contratto fino al 2026, nei prossimi mesi tutto sarà ratificato.