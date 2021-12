VN – Colpo per le giovanili: preso il baby Spaggiari del Modena

Nonostante la giovanissima età ha già esordito nei professionisti

La Fiorentina si muove sul mercato anche nel settore giovanile. C'è l'accordo per vestire di viola Riccardo Spaggiari , attaccante classe 2005 del Modena.

Nonostante la giovanissima età ha già debuttato in prima squadra, lo scorso 15 settembre in Coppa Italia di Serie C, oltre ad aver collezionato varie panchine nei prof. L'accordo è stato definito sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. La Fiorentina, che nelle scorse ore ha ricevuto al centro sportivo Spaggiari accompagnato dai genitori, ha bruciato la concorrenza di Sampdoria, Torino e Inter.