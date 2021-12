Guerini: “Europa? Con Italiano inevitabile arrivarci. In 2-3 anni si può sognare”

Le parole dell'ex viola, fiducioso per il futuro grazie a Italiano e il suo vecchio pallino Torreira

Ex viola di lungo corso tra campo, panchina e dirigenza, Vincenzo Guerini ha parlato dei temi di casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Torreira? Sono molto contento che la Fiorentina lo abbia preso, è un giocatore adatto per Firenze perché ai tifosi piace gente così che lotta, è uno Iachini molto tecnico. Fisicamente sembra mingherlino ma è cattivo, non molla e ha personalità da vendere, si fa voler bene e me lo ricordo quando andai a vederlo nel 2016. Quando giocava nel Pescara faceva il regista davanti alla difesa, mi impressionò quando lo visionai in quello spareggio per venire in Serie A, non sembrava un giovane ma non aveva paura e si prendeva grandi responsabilità in mezzo al campo".