Pradè: “Stiamo aiutando tutti Nzola, doveva segnare. Adesso testa al Bologna”

Daniele Pradè ha parlato dopo la trasferta serba di Lescovac. Tra i temi toccati nzola e la soddisfazione per i giovani viola

"L'importante era vincere oggi, avevamo tutto da perdere e nulla da guadagnare. Siamo primi e siamo contenti. Nzola deve segnare, e si deve sbloccare, tutti stiamo cercando di aiutarlo. C'è poco da dire su partite così, sono gare stancanti. Il viaggio è duro e lungo, solo dall'hotel sono 50 minuti. Domenica saremo già impegnati contro ilo Bologna. Siamo in tanti e qualcuno ha riposato oggi, abbiamo un gruppo di qualità. Dobbiamo rifarci dopo 3 sconfitte inaspettate. Siamo contentissimi per Pierozzi, per lui è un'emozione particolare, tutti si sono complimentati con lui"