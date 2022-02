Pradè: “Delusione grande, ci andava stretto pure il pari. Mercoledì gara della vita”

L'analisi del ds viola

"Sconfitta che brucia tanto, ma questo è il calcio. Forse ci andava stretto pure il pareggio. Siamo stati bravi a rimetterla in piedi in 10, dovevamo essere più cinici e attenti. Peccato, ce ne andiamo con tantissima amarezza. Mercoledì ci attende una partita importantissima, quasi una partita della vita. Queste sono delusioni grandi, una bella botta, dovremo rialzarci. Cabral? Sono contento per il suo gol, significa che lui e Piatek sono applicati e seguono il mister. Il Sassuolo è ben allenato, è una bella squadra come noi, ai punti meritavamo di più".