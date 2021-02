Pradè: “Con il Viola Park sarà più facile convincere i giocatori”

Così Daniele Pradè durante l’evento a Bagno a Ripoli, con la posa del primo albero che apre il cantiere del nuovo Viola Park: “Sarà un approccio di famiglia, quando si sta tutti i giorni insieme si crea un’identità e una condivisione. E’ importantissimo per i giovani lavorare a stretto contatto con la prima squadra. Ho lavorato per molti anni a Roma nel centro sportivo di Trigoria e ho visto quanti benefici ci sono per il comparto tecnico. Inoltre sarà più facile convincere i giocatori e i giovani talenti a trasferirsi a Firenze, perchè le famiglie danno importanza al contesto in cui i ragazzi possono vivere e allenarsi”. Ma il diesse (e Prandelli) sono sotto esame: la situazione