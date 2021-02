LIVE – L’apertura del cantiere per il Viola Park. Barone: “Sarà il più bello d’Europa”

Oggi, venerdì 5 febbraio 2021, è il grande giorno. Almeno a livello simbolico. Si apre ufficialmente il cantiere per la costruzione del Viola Park, il futuro centro sportivo di proprietà della ACF Fiorentina. Un grande investimento a cui Rocco Commisso tiene molto e che tra poco più di un anno, circa, permetterà alla prima squadra e alle formazioni giovanili e femminile del club viola di allenarsi in una struttura all’avanguardia e in un contesto bellissimo. LO STRISCIONE APPESO ALL’ESTERNO DEL CANTIERE

A prendere la parola sono il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, l’avvocato Casamonti, il presidente Commisso e il direttore generale Joe Barone. Presente anche Daniele Pradè e una rappresentanza della Fiorentina Femminile e della Fiorentina Primavera, assente invece la prima squadra che sarà impegnata stasera contro l’Inter. C’è anche una rappresentanza dei tifosi.

“E’ un orgoglio essere coprotagonisti di questa pagina storia per la Fiorentina, inauguriamo il cantiere del primo grande patrimonio della storia del club viola – dice Francesco Casini -. Siamo riusciti in tempi eccellenti per il nostro Paese ad arrivare fino a qui, appena 15 mesi dopo i primi incontri, quasi tempi statunitensi. C’è stato uno straordinario gioco di squadra tra la Fiorentina, gli architetti e le amministrazioni per raggiungere questo traguardo”.

Così Joe Barone: “Sono emozionato per questo giorno, vorrei chiamare qui al palco Giuseppe Commisso, Catherine e i rappresentanti del tifo (Barone mostra una maglia della Fiorentina con la scritta “Viola Park, dedicato al popolo viola”, ndr). Ringrazio il Comune di Bagno a Ripoli e il sindaco, sono stati eccezionali, e lo studio di Marco Casamonti. Abbiamo partecipato tutti insieme a disegnare il progetto, ringrazio anche Pradè e Angeloni e poi i tanti collaboratori della Mediacom. Naturalmente il ringraziamento più grande va alla famiglia Commisso per il grande sforzo che fanno ogni giorno per avere oggi l’inizio di una bellissima vetrina per la nostra squadra. Voglio rivelare che quando Rocco ha acquistato la Fiorentina, gli è stato proposto di acquistare dei terreni a Campi Bisenzio per costruire il centro sportivo, con un progetto da 30 milioni ma quando ha visto questi terreni ha scelto Bagno a Ripoli predisponendo un investimento da 70 milioni che sono poi diventati 85. Io e Giuseppe Commisso abbiamo visto molti centri sportivi in Inghilterra e in Europa e crediamo di poter realizzare qui il più bel centro sportivo d’Europa. Mi dispiace invece non aver riscontrato la stessa apertura delle istituzione politiche di fronte alla nostra intenzione di migliorare il sistema calcio italiano. Si continua ad ostacolare chi come noi vuole investire sullo stadio di Firenze, rendendo irrealizzabile il sogno di avere la Fiorentina che Firenze meriterebbe”.

L’architetto Marco Casamonti: “Perchè un albero invece che una prima pietra? Perchè questo progetto ha grande attenzione al paesaggio e come dice il nome questo sarà un parco bellissimo. Non siamo qui per costruire solamente edifici ma creare un ambiente in cui gli atleti possano lavorare con la massima serenità. Quando ho incontrato la prima volta Joe Barone mi ha detto subito che lo stadio era un progetto centrale, ma ancor più prioritario era il centro sportivo per mettere gli atleti nelle condizioni ideali in cui lavorare. Ci saranno 10 campi da gioco, due mini stadio, un grande padiglione che potrà contenere 400 persone in cui potrà riunirsi la famiglia viola, prima squadra, giovanili, squadra femminile e dipendenti”.

IN AGGIORNAMENTO