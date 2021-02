Prandelli (e Pradè) sotto esame, settimane decisive per la riconferma. E Commisso osserva

La Fiorentina, a partire dall’avvento della nuova proprietà, ha fatto incetta di allenatori, scrive oggi La Nazione, e Cesare Prandelli vuole porre fine a questa instabilità convincendo Commisso attraverso i risultati. Per il momento si vede un miglioramento sul piano dell’atteggiamento in campo, con i singoli che sporadicamente accendono il gioco per mezzo dei loro guizzi. A Prandelli è mancato l’apporto di Chiesa, ma il tecnico ha costruito un gruppo capace di reagire alle difficoltà, come nella serata di Torino, in 9 contro 11. Più note positive che negative, insomma. Il Mister sta prendendo le misure alla squadra dopo alcuni tentativi, e come lui anche il DS Pradè ha lavorato per meritare un’altra conferma. Le valutazioni in prospettiva riguarderanno pure lui.

