Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a margine di una riunione in Lega Calcio a Calciomercato.com:

“Domani sarà una partita importante per la Fiorentina, chiave per noi. Vogliamo far vedere continuità e tanto orgoglio, speriamo di fare un buon risultato. Ribery? Non c’è niente da dire, è della Fiorentina. Vlahovic? Il rinnovo sta andando avanti”.

