Pradè: “Braga scintilla per il campionato. Ora più abituati a tre competizioni”

Dopo la brillante prestazione della Fiorentina a Braga, il ds viola Daniele Pradè ha preso la parola al sito ufficiale: "E' stato bellissimo, l'incitamento dei tifosi si è fatto sentire durante tutta la partita perché lo stadio lo permetteva a livello acustico. Siamo felicissimi per loro, soprattutto per chi è venuto a sostenerci. E' una vittoria che serviva a tutti, all'allenatore, ai giocatori, al presidente che ha tanto entusiasmo e ci fa capire che possiamo fare grandi cose. Speriamo sia la scintilla per fare bene anche dove non stiamo facendo bene, ossia in campionato.