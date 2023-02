Campo di Marte, c’è il via libera alla “ZTL Viola”: le novità

"Il Consiglio del Quartiere 2 Campo di Marte ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, presentato dal capo gruppo del Partito Democratico Gabriele Sandrelli, che chiede che sia applicato nel più breve tempo possibile il provvedimento di “ZTL Viola” che pertanto si inibisca la circolazione nell’area compresa all’interno del perimetro delle strade comprese tra viale De Amicis angolo via D’Annunzio, da un lato; viale Ojetti; viale Righi; viale Volta e viale dei Mille, angolo via Pacinotti, in occasione di manifestazioni sportive ed eventi.

Il Consiglio del Quartiere 2 chiede che all'interno dell'area individuata sia consentita la circolazione ai soli residenti e alle eccezioni garantite, favorendo altresì la sosta ai residenti, compatibilmente con le recenti disposizioni di ordine pubblico. Inoltre si chiede che per l’accesso alla “ZTL Viola” vengano installate porte telematiche da attivarsi nelle tre ore antecedenti all’orario delle partite e degli altri eventi che si tengono nella zona di Campo di Marte e che, in attesa della realizzazione della tramvia, venga studiata la possibilità di accedere a tale ZTL favorendo il mezzo pubblico tramite un piano di attivazione degli spazi destinati a parcheggio “scambiatore” (v.le Europa, p.zza Alberti, Beccaria, Parterre) e di individuarne dei nuovi, anche provvisori, prevedendo per i parcheggi attrezzati tariffe agevolate comprendenti il trasferimento di bus andata/ritorno. Infine la richiesta è che sia favorita, nel complesso, la viabilità pedonale e ciclabile per raggiungere lo stadio Artemio Franchi. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi per l’approvazione, all’unanimità, di un ordine del giorno su un tema molto caro ai residenti del Campo di Marte".