Pradè: “Approccio no. Napoli? Rientri importanti, ce la giochiamo ad armi pari”

Ai microfoni ufficiali del club viola, il ds Daniele Pradè ha parlato così del match e non solo: "Partita difficile? E' un peccato non averla vinta ma potevamo anche perderla, il primo tempo non è stato all'altezza dove l'Udinese ha fatto meglio mentre nella ripresa abbiamo preso il 2-1 nel nostro miglior momento. Avevamo contro una squadra fortissima a livello fisico che ti fa giocare in maniera difficile. Ci prendiamo il punto, ora si parte e in testa abbiamo la Supercoppa. Reazione? Ce l'abbiamo sempre, l'importante è approcciarla con la mentalità giusta; ultimamente abbiamo fatto dei primi tempi sbagliati ma la squadra ha valori e può ribaltarla in qualsiasi momento. Supercoppa? E' una cosa gratificante, speriamo di fare il meglio, andiamo lì per giocarcela con tutti e con il Napoli, anche loro arrivano con un buon morale perché hanno vinto all'ultimo minuto. Noi abbiamo dei rientri importanti, ce la giochiamo ad armi pari".