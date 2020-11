Pozzi: “A Firenze serve uno alla Ibrahimovic. Alleggerirebbe Cutrone e Vlahovic”

Nicola Pozzi, ex attaccante – tra le altre – di Empoli e Sampdoria, è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni:

Vlahovic ha grandi qualità e un futuro importante, Cutrone è meno dotato tecnicamente ma ha familiarità col gol; non voglio togliere nulla a questi giovani, ma ormai vivo a Firenze da tempo e percepisco che la piazza chiede un grande attaccante che possa caricarsi tutto sulle spalle, uno alla Ibrahimovic per intenderci. Una figura del genere alleggerirebbe tutto il resto. Chi è già decisivo e determinante da ragazzino ha i gradi del campione, non ce ne sono molti in giro, e i ragazzi che giocano in attacco al momento accusano molto le legittime esigenze dei tifosi.

Iachini mi ha lanciato nel calcio professionistico, al momento c’è un po’ di negatività attorno a lui. Non vedo una situazione facile… Il cambio modulo? Arrivare ad una scelta del genere da parte sua è strano, io stando a Firenze gli avevo anche offerto il mio aiuto se avesse avuto bisogno nello staff, si è andato a mettere un po’ in difficoltà anche con Callejon: gli ha voluto togliere campo, ma lo ha messo fuori ruolo. Ho una riconoscenza infinita verso Iachini, cura la fase difensiva e i movimenti ma di solito valorizza molto gli attaccanti. Gli auguro di trovare una quadra che al momento gli è mancata. Anche se non è facile….