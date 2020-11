Ultime di formazione a poco più di 24 ore da Parma-Fiorentina. Secondo quanto riporta Radio Bruno, La Fiorentina va verso il 3-4-3, modulo che Beppe Iachini ha utilizzato in alcune delle gare disputate a fine scorsa stagione. In avanti tridente composto da Callejon e Ribery a sostegno di uno tra Vlahovic e Kouamé. Il serbo, al momento, è in vantaggio per una maglia da titolare. In difesa, invece, si riducono le possibilità di vedere dall’inizio capitan Pezzella.