Posti vuoti, scotch e fischi: la Curva Fiesole accoglie così la Juventus

Posti vuoti, scotch e fischi. Così la Curva Fiesole ha accolto i giocatori della Juventus in vista della gara alle 20.45. Tema che ha fatto discutere è stata la scelta degli ultras viola di non presentarsi.

Posti vuoti, scotch e fischi. Così la Curva Fiesole ha accolto i giocatori della Juventus in vista della gara alle 20.45. Tema che ha fatto discutere è stata la scelta degli ultras viola di non presentarsi. E infatti, i posti riservati al tifo organizzati sono bloccati da dello scotch per sottolineare l'assenza del tifo viola. Così lo stadio Franchi si prepara al big match contro la squadra di Allegri.