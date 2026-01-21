Il Comune di Firenze ha chiuso Ponte al Pino (anche per i pedoni) per le operazioni di RFI nell’ambito della sostituzione del cavalcavia ferroviario in programma nel periodo estivo e in queste settimane verranno effettuati degli interventi preliminari. Sabato la Fiorentina affronterà il Cagliari al Franchi e in merito alla questione è intervenuto l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio:
Ponte al Pino chiuso, assessore Giorgio: “Sosteniamo la Fiorentina, ma senza auto”
Le modificazioni nella viabilità in vista di Fiorentina-Cagliari
A tutti i cittadini chiedo di evitare il più possibile di usare l'auto in queste giornate, di prestare attenzione alla segnaletica e alle modifiche della viabilità. E un appello ai tifosi: andiamo a sostenere la Fiorentina allo stadio contro il Cagliari ma facciamolo senza usare la macchina, privilegiando il trasporto pubblico o la bicicletta.
Ha poi proseguito scusandosi per i disagi che i lavori creeranno:
Siamo consapevoli dei disagi che questo comporterà per i cittadini e ce ne scusiamo, ma il ponte è arrivato a fine vita e RFI deve procedere alla sua sostituzione. La sovrapposizione con la partita comporterà dei disagi aggiuntivi, per questo è importante che ognuno faccia la propria parte anche con i comportamenti individuali e le scelte di mobilità del fine settimana.
