Ponte al Pino chiuso, assessore Giorgio: “Sosteniamo la Fiorentina, ma senza auto”

Il Comune di Firenze ha chiuso Ponte al Pino (anche per i pedoni) per le operazioni di RFI nell’ambito della sostituzione del cavalcavia ferroviario in programma nel periodo estivo e in queste settimane verranno effettuati degli interventi preliminari. Sabato la Fiorentina affronterà il Cagliari al Franchi e in merito alla questione è intervenuto l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio: