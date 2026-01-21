Galliani ricorda Commisso: “Con lui la Fiorentina ha ritrovato ambizione”

A poche ore dal funerale, Adriano Galliani , ha ricordato così il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso : "Oggi, nel giorno delle celebrazioni per il suo funerale a New York, desidero esprimere il mio più sentito cordoglio e vicinanza alla moglie, ai figli e a tutti i famigliari di Rocco Commisso, un grande uomo che aveva il cuore in Italia. La sua decisione di investire nella Fiorentina ha testimoniato il suo grande amore per il nostro Paese e per il calcio".

Ha poi continuato a Sportmediaset: "Sotto la sua guida, la Fiorentina ha ritrovato entusiasmo, progettualità e un futuro pieno di ambizioni, con due finali di Conference League e una di Coppa Italia, oltre alla realizzazione del suo amato Viola Park, il nuovo centro sportivo avveniristico della squadra di Firenze. Ho sempre ammirato la sua visione e la sua determinazione. Rocco non è stato solo un presidente: è stato un uomo di grande umanità e generosità. La sua perdita lascia un vuoto profondo nel cuore di tutti noi e nella comunità sportiva".