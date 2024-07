Pongracic: “Sogno un trofeo con la Fiorentina. Darò il massimo per la maglia”

"Sono contentissimo di essere arrivato alla Fiorentina, sono carico per il primo allenamento e per la prima partita.

Le tue prime sensazioni?

"Ho seguito molto negli anni la Fiorentina e il Viola Park, non ci sono parole per descriverlo. Ho giocato in tantissimi club, ma non esistono centri sportivi del genere nel mondo. Qui abbiamo tutto per fare bene"