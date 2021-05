Polverosi su Maleh: “Sono impressionato. Mi ricorda molto un viola del passato”

L'investitura: "L'ho visto giocare 4-5 volte in questa stagione e mi ha impressionato, riesce ad avere grande qualità nella quantità"

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Questo il suo pensiero sul viola in pectore Youssef Maleh, fresco di promozione in Serie A con la maglia del Venezia: "L'ho visto giocare 4-5 volte in questa stagione e mi ha impressionato, riesce ad avere grande qualità nella quantità".