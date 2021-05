Playoff di Serie B, il Venezia approda in A. E Maleh ci mette lo zampino

Nella rosa dei veneziani anche Ferrarini e Lezzerini

È da poco terminata la gara di ritorno dei playoff di Serie B. Venezia e Cittadella hanno pareggiato per 1-1 dopo che i lagunari avevano vinto per 1-0 nella gara di andata. Il Venezia approda dunque nella massima serie andando ad aggiungersi alle già promosse Empoli e Salernitana. Nella rosa degli arancioneroverdi sono presenti anche due calciatori in prestito dalla Fiorentina: Ferrarini e Maleh. E proprio Maleh ha messo la firma sull'assist per l'1-1 finale di stasera. Menzione anche per Lezzerini, portiere ex Viola oggi a Venezia.