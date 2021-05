Ds Venezia: “Maleh calciatore totale, Angeloni ci ha visto lungo”

Collauto, Ds del Venezia, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva ed ha parlato anche di Youssef Maleh

"Maleh è un giocatore che si è evoluto tantissimo negli ultimi due anni. Lo ha preso Angeloni che ci ha visto lungo sulle sue qualità. Doveva completare il proprio percorso di maturazione, lo ha fatto quest'anno disputando un campionato davvero importante. Cresciuto in molti aspetti, è un giocatore totale che copre il campo in modo incredibile. Un valore aggiunto della nostra squadra, l'anno prossimo andrà alla Fiorentina e credo continuerà a migliorare alcuni aspetti, potrà diventare importante anche in Serie A".