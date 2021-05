Serie B, Maleh “sgambetta” Corvino: in finale ci va il Venezia, Lecce eliminato

I lagunari sono la vera sorpresa dei playoff

Il sogno del Venezia - e del viola Youssef Maleh - continua: dopo aver eliminato il Chievo, adesso è la volta del Lecce del d.g. Pantaleo Corvino, che abbandona ogni sogno di gloria. Si è conclusa da poco, infatti, la semifinale playoff di Serie B, terminata 1-1 in Puglia. E così, dopo l'1-0 dell'andata in favore della compagine lagunare, a festeggiare sono gli uomini di Paolo Zanetti, mister-sorpresa della cadetteria edizione 2020/2021. Adesso il Venezia attende l'esito dell'altra semifinale di ritorno (Monza-Cittadella, andata 0-3, in programma stasera, CLICCA PER SEGUIRE IL LIVE) per conoscere l'ultimo ostacolo verso una Serie A che avrebbe del miracoloso. Altra buona prova quest'oggi del giovane italomarocchino in procinto di approdare alla Fiorentina, con un'unica macchia che poteva costare cara: a 10' dalla fine, infatti, Maleh ha provocato un rigore in favore dei giallorossi, sbagliato per fortuna sua e del Venezia da Mancosu.