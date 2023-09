Polverosi: “In 5 gare tutto e il contrario di tutto. Centravanti? Vi dico la mia”

Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport, ha parlato a Rtv38: "In queste cinque partite la Fiorentina ha fatto vedere tutto e il contrario di tutto. Per la prima volta in tre anni Italiano si è preso tutte le responsabilità dopo una sconfitta come quella di Milano. Finché i nuovi non si metteranno a regime sarà difficile dare un giudizio, ora è troppo presto. Fronte anti Italiano? Ai fiorentini piace essere critici, soprattutto con l'allenatore, e soprattutto essere presenti sul piano tecnico e tattico. Italiano ci mette del suo, credo veda in Firenze un passaggio e questo viene percepito dai tifosi. Chi è il titolare tra Nzola e Beltran? Non lo sapremo mai, come è accaduto lo scorso anno con Jovic e Cabral. Turnover, tra cambiarne nove e cambiarne due ci sono tante vie di mezzo. Sugli esterni ieri servivano Kayode e Parisi, in mezzo Arthur non può reggere cinque partite di fila, quando ho visto la formazione pensavo fosse quella giovedì... Però, ricordiamolo, a passare sopra la Fiorentina è stata l'Inter, non una squadra qualsiasi".