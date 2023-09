Von…ci posso credere – S’è portato i bambino a sciare

LO SCI, I BAMBINI, PER DIMENTICARE!!

Per sdrammatizzare paragono la serata di Milano a quando si portano i bambini per la prima volta a sciare. I bambini sono Amatucci e Infantino (mi perdoneranno) che non erano mai stati sulla montagna nerazzurra.cPartiamo da Firenze, nebbia fino a Pistoia, dove usciamo e prendiamo per Abetone. qui ci fermano i carabinieri per controllare documenti e la presenza di catene o gomme invernali, tutto ok, proseguiamo. A Campotizzoro comincia a nevicare, devo montare le catene, i bambini e la moglie mi deridono perche' sono lento nel loro montaggio, ripartiamo, lentamente ci avviciniamo alle piste, alla moglie danno noia le curve, mi devo fermare. Dopo 10 minuti riprendiamo il cammino, arriviamo in cima alla montagna, devo prendere a noleggio sci e scarponi per i piccoli Amatucci e Infantino, mancano i numeri per un bambino, il tipo del negozio va a cercarlo da un collega, finalmente ho gli strumenti del divertimento. Mi avvicino al casottino per fare lo skipass, c'e' un calo di tensione e non posso usare il bancomat per mancanza di linea, dopo 30 minuti ce la facciamo. I piccoli finalmente si mettono gli sci ai piedi, si divertono tutto il giorno, non fermandosi mai, la moglie e' chiusa nel bar con un viso scuro che parla da solo, freddo, neve, la rendono una belva.