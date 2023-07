Polverosi: “Castrovilli via non mi sorprenderebbe. Forse Sabiri è il sostituto”

L'opinione sul tema caldo in casa Fiorentina: Castrovilli e la società viola non sono vicini in merito al rinnovo di contratto

Redazione VN

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato in diretta su Lady Radio:

"Castrovilli? 500mila euro sono briciole per il Newcastle, non certo per la Fiorentina. Non mi sorprenderei se se ne andasse a zero, ormai i giocatori vanno a scadenza abbastanza serenamente, il mio timore è che possa ritrovarsi altrove, c'è sempre questo rischio. O la Fiorentina ha in mente un Sabiri alla Castrovilli, o deve esserci un disegno alternativo, credo che la valutazione in questo momento sia molto difficile".