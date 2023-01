Poesio: “Nico? Ha interesse a restare alla Fiorentina. Ecco perché”

Sugli obiettivi dei viola

"In Coppa Italia sono uscite due big dalla parte di tabellone della Fiorentina, quindi il percorso è più semplice. Bisogna puntarci a mio avviso. Prima di tutto però serve ritrovare una Fiorentina in grado di far paura agli avversari e di percorrere la via del gol. Ad ora i numeri non sono confortanti, soprattutto se guardiamo all'attacco dove Jovic e Cabral hanno segnato tre gol a testa in campionato. Sicuramente va risolta la crisi in attacco".