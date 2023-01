Dal CS: Quarta e Mandragora lavorano a parte. Presente anche un procuratore

Al Pentasport di Radio Bruno di oggi è stato fatto il punto dal centro sportivo Davide Astori, dove la Fiorentina di mister Italiano si è allenata in mattinata. Presente anche il Presidente Rocco Commisso, il quale ha salutato i giocatori fermandosi in seguito a parlare con il dt Nicolas Burdisso (GUARDA QUI LE FOTO). Sotto la pioggia battente il tecnico dei gigliati ha valutato alcuni giocatori che non si stanno allenando con il gruppo, tra i quali Martinez Quarta e Mandragora. Per Cabral lavoro ancora con il fisioterapista, mentre ci sono segnali positivi per il recupero di Saponara. Nei prossimi giorni i giocatori verranno valutati meglio. Da segnalare anche la presenza al centro sportivo del procuratore di Terzic, con il terzino viola che secondo Radio Bruno potrebbe rimanere a Firenze fino a giugno.