Poesio: “Ieri vittoria fondamentale. Speriamo che il gol abbia sbloccato Ikone”

"E' stato importante portare a casa la vittoria, soprattutto in vista della sosta. Ieri non si è vista una Fiorentina spumeggiante ma l'importante era segnare. Speriamo che si sia sbloccato Ikone. La tensione di ieri avrebbe potuto giocare brutti scherzi ma non è stato così. Il fatto che Italiano subito dopo la partita sia andato via è la testimonianza di quanto sia stato difficile l'ultimo mese. Ora è tempo di recuperare infortunati ed energie in vista di un secondo ciclo di gare che sarà ancor più difficile. Kouame? Per fortuna la Fiorentina ha scelto di tenerlo. Gioca con la mente più sgombra rispetto agli altri attaccanti e ieri il suo apporto è stato molto utile".