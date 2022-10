Poesio: “Cabral e Kouamé non sono bomber. Il ciclo Italiano deve ambire in alto”

Il giornalista Ernesto Poesio , intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato dell'ultima sfida di campionato della Fiorentina: "Servono i punti! In questo momento ha una media di un punto a partita e non possono essere statistiche accomunate ad una squadra come questa. Da Lecce torniamo con una mezza sconfitta, servivano tremendamente i tre punti, perché il blocco delle 8 squadre sta prendendo il via. Il primo tempo di lunedì è stato orribile. Nel secondo già meglio, ma nel complesso una partita sotto la sufficienza".

"Cabral o Kouamé punta? Nessuno di loro è un bomber. L'ivoriano sono contento che sia rimasto, sta facendo bene, ma non è un attaccante che contro l'Inter può farti la differenza. Se manca Jovic davanti dovrebbe giocare Cabral, anche in base alla gerarchie dello spogliatoio. È un attaccante certamente voglioso, ma da gennaio ci ha dimostrato veramente poco. Sia lui che il serbo sono un'incognita, hanno una media gol molto bassa".

Sulla Fiorentina e Italiano

"Un ciclo come quello di Italiano deve puntare all'Europa, stabilizzarsi in quella zona per far risalire l'appeal della tifoseria. Perché una squadra come la Fiorentina deve ambire a questo".