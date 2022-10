Quarta: “Classifica bugiarda, meritavamo di più. Il tiro con il Lecce…”

"Durante la partita con la Lazio il dottore mi ha detto che mi ero rotto il naso, ma non pensavo così tanto, in tre punti. Forse con l'adrenalina non sentivo tanto dolore. Nico Gonzalez? Siamo molto amici e scherziamo tutto il giorno, un ragazzo come lui fa bene al gruppo. Il tiro con il Lecce? Non avevo mai calciato così bene, il portiere era ben appostato e ha fatto una bella parata. I numeri delle mie ultime prestazioni sono positivi, devo continuare. Purtroppo come squadra non abbiamo ancora trovato la continuità di risultati, stiamo facendo di tutto per uscire da questa situazione. Secondo me meritavamo qualche punto in più, la classifica è un po' bugiarda. Adesso c'è una partita importante contro l'Inter e mi auguro di portare punti a casa. Sono una squadra forte, hanno fatto una grande partita al Camp Nou, ma dobbiamo pensare a noi stessi perchè quando giochiamo bene possiamo dare fastidio a tutti. I tifosi? Ci stanno sempre vicini, lo stadio è sempre caldo e abbiamo bisogno anche di loro per risollevarci. Burdisso? E' importante avere uno come Nico che sa di calcio e ci dà tanti consigli".