Poesio: “Alla Fiorentina manca un leader. Inizio ad avere dei dubbi su Gonzalez…”

"Conference League? Doveva essere un girone in cui mostrare le proprie qualità e invece si è dimostrato essere una trappola. Gli infortuni non possono essere una scusante, basta guardare la Roma che ne ha diversi e comunque vince. Non vedo leader in grado di trascinare la squadra fuori dalle difficoltà del momento. Non si vede quale può essere la spina dorsale del futuro di questa squadra. I giocatori arrivati sono scommesse da rilanciare e recuperare. Gonzalez? Quando gioca ha ottimi numeri, il problema è che sono diverse le gare che salta per infortunio. La stagione che ci aspetta, con il mondiale nel mezzo, è folle, ma era una cosa che si conosceva già a priori. Forse non ci si è preparati in modo adeguato. Come uscirne? La pausa sicuramente aiuterà molto. Domenica poi contro il Verona ci vorrebbe anche un po' di fortuna, speriamo la palla entri stavolta".