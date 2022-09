Fiorentina-Verona: risultati, precedenti e le migliori quote

I viola non vincono da cinque partite di campionato (3N, 2P) e non fanno peggio da una serie di otto gare senza successi: l’ottava di queste sfide è stata proprio contro il Verona, il 19 dicembre 2020 (1-1 con reti di Dusan Vlahovic e Miguel Veloso). La Fiorentina è comunque imbattuta al Franchi in questa stagione, grazie a una vittoria e due pareggi. Come riporta Oddschecker, non arrivava senza k.o. alle prime quattro gare interne di A dal 2018/19. Il Verona ha perso tre delle prime sei partite (1V, 2N): in quattro delle ultime cinque occasioni in cui i gialloblù hanno perso almeno quattro delle prime sette gare di campionato sono retrocessi, unica eccezione nel 1999/00. La squadra di Cioffi ha conquistato due punti in tre trasferte di questa Serie A e in tre delle precedenti cinque stagioni la squadra si è fermata a questo punteggio dopo quattro gare in trasferta.