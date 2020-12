Poco spazio in viola: saluta anche Duncan? Per lui si muovono da Genova

Il Secolo XIX, molto vicino alle vicende di casa rossoblù, racconta della ricerca di una mezzala per il centrocampo del Genoa. Tra i nomi accostati al Grifone nelle ultime ore – Touré (Nantes), Meité e Krunic – il quotidiano menziona anche Alfred Duncan. Il ghanese sta avendo un minutaggio al di sotto delle aspettative con la maglia della Fiorentina. Poco utilizzato da Iachini, le cose non sono cambiate con l’avvento di Cesare Prandelli in panchina.