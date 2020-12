Il Toro cerca l’asse con Firenze: Duncan ma non solo nel mirino dei granata

Questa mattina su Tuttosport troviamo un’ampia panoramica di mercato legata all’asse Torino-Firenze. I granata, sul fondo della classifica, sono in cerca di rinforzi soprattutto per il centrocampo. Il primo obiettivo di Vagnati per sostituire un Meité inadeguato si chiama Alfred Duncan: il ghanese ha progressivamente trovato sempre meno spazio in viola ed è nella lista dei possibili partenti. Il calciatore viola era già stato seguito dal DS ai tempi del Sassuolo, ma ora potrebbe tornare di attualità viste le difficoltà del reparto mediano. Ma non c’è solo lui nelle mire del Toro: piace anche Saponara, che Giampaolo già conosce dai tempi dell’Empoli e della Samp, ai margini a Firenze e pronto a rilanciarsi. La difficoltà potrebbe essere rappresentata dalla vocazione da trequartista, poco utile al 3-5-2 granata. Resta sempre viva l’ipotesi Parma, con Liverani (che anche qui lo conosce bene) pronto a riabbracciarlo in gialloblu.

Tornando ai granata: tiepido l’interesse per Eysseric, ben diverso per Kouamé più che per Cutrone. Il club di Cairo, a caccia di una seconda punta, potrebbe valutare l’ex Genoa da affiancare a Belotti. Di contro, qualora queste operazioni vadano in porto, il Torino metterebbe sul piatto l’idea Izzo per la difesa e, in caso di ricerca di una punta, anche Zaza per la Fiorentina. Interesse per ora solo abbozzato, ma se i sondaggi dovessero poi tramutarsi in qualcosa di più concreto si potrebbe innescare un asse Torino-Firenze.

INTANTO I VIOLA PENSANO A CAICEDO PER L’ATTACCO