Mercato, Caicedo ad alta tensione con la Lazio. Maleh senza fretta, prima le uscite

Una cosa è certa, si legge su La Nazione: Patrick Cutrone dirà addio alla Fiorentina. Per il resto, ancora molte nubi sul mercato di gennaio viola, che vede affastellarsi richieste per Saponara da Parma, Crotone e Spezia e per Montiel dalla Serie B, campionato ideale per crescere ancora. Pulgar e Duncan sono sul piede di partenza, anche da loro dipenderanno eventuali arrivi in mediana, dopo che Nainggolan è sfumato di nuovo in direzione Cagliari. Maleh (SCHEDA) ha concretamente attirato l’interesse della Fiorentina, ma per il momento non è una priorità. Sempre alto, invece, il livello d’attenzione su Caicedo (SCHEDA), che ieri avrebbe avuto un confronto molto teso con Inzaghi al centro sportivo della Lazio.

