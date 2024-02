Pierozzi alla Salernitana, prestito secco o con diritto? Ecco come funziona

La domanda dei tifosi viola che hanno letto della gran prova di Niccolò Pierozzi con la Salernitana in casa del Torino è solo quella: " Ma a fine stagione torna, vero? Non c'è qualche clausola pro Salernitana che se lo può tenere?"

Rispondiamo noi, ricordando la formula del trasferimento dell'ex Primavera. Si tratta di un prestito secco: la Salernitana lo terrà fino alla fine della stagione in corso e poi, a partire dal 30 giugno, Pierozzi sarà nuovamente viola. Certo, nulla vieta al club campano di bussare di nuovo al Viola Park e chiedere nuovamente il difensore ancora in prestito o a titolo definitivo, ma la decisione rimane nelle mani della Fiorentina. Il desiderio di Italiano, che aveva acceso i riflettori sulla necessità di far giocare il laterale basso ex Reggiana, è stato esaudito.