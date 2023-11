Pierini: “Milenkovic, la chiave è il dialogo. Nzola? Non si è integrato”

Un parere da ex professionista sulla situazione di Milenkovic, finito sul banco degli imputati, e su Nzola, che sembra aver perso il posto in attacco

"Magari Milenkovic adesso non è tranquillo e le prestazioni sono inferiori a quello che ci si aspetterebbe. Deve riprendere un po' di fiducia per tornare quello che è sempre stato, una certezza. Non c'è una formula magica per recuperare i calciatori da questi momenti, l'importante è dialogare e capire quale può essere il percorso più giusto, se ancora in campo o staccare un attimo in panchina. Io credo che un calciatore si può trovare meglio sul centro-destra o sul centro-sinistra, ma certi errori quando arrivano arrivano a prescindere. Bisogna incanalare l'energia e la tensione, a volte sentire troppo la partita è anche controproducente".